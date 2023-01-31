Россия удерживает в Черном море 12 кораблей, среди которых три носителя "калибров"
По состоянию на 31 января Россия вывела на боевое дежурство в Черном море 12 кораблей, среди которых три носителя крылатых ракет "Калибр"
Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ.
"По состоянию на 31.01.2023, в Черном море на боевом дежурстве находятся 12 вражеских кораблей, среди которых 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп составляет около 20 ракет", - говорится в сообщении.
В Азовском море на боевом дежурстве находится один вражеский корабль.
В то же время в Средиземном море враг разместил 10 судов, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп которых составляет 72 ракеты.
- 30 января российские войска удерживали в Черном море 11 судов , среди которых два надводных и один подводный ракетоноситель.
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