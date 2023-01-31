Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ.

"По состоянию на 31.01.2023, в Черном море на боевом дежурстве находятся 12 вражеских кораблей, среди которых 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп составляет около 20 ракет", - говорится в сообщении.

В Азовском море на боевом дежурстве находится один вражеский корабль.

В то же время в Средиземном море враг разместил 10 судов, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп которых составляет 72 ракеты.

30 января российские войска удерживали в Черном море 11 судов , среди которых два надводных и один подводный ракетоноситель.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb