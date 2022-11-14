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Россия удерживает в Черном море 12 боевых кораблей

14 ноября, 2022 понедельник
06:02
война с Россией

В Черном море находятся 12 боевых кораблей РФ, среди которых нет ракетоносителя на дежурстве

Об этом передает ОК "Юг" в фейсбуке.

"В Черном море корабельная группировка врага насчитывает 12 боевых кораблей, среди которых нет ракетоносителя на дежурстве. Но это не повод расслабляться. В течение нескольких часов ситуация может претерпеть существенные изменения и ракетоноситель будет приведен в повышенную боевую готовность", - отмечают военные.

Также враг усилил воздушную разведку, в том числе беспилотников. Выявляя украинские военные позиции, вполне вероятно, что корректируют такие беспилотники и огонь по гражданской инфраструктуре. Вместе с тем возможно и использование дронов-камикадзе.

Несмотря на отсутствие морского ракетоносителя на боевом дежурстве, угроза с моря реальна, атака дронов – вероятна, артиллерийские и другие обстрелы в соответствующих участках вполне возможны и все это вместе, – опасно, отметили в ОК.

"Не подвергайте себя опасности, соблюдайте алгоритм действий, переходите в укрытие. С подозрительными предметами и необследованными местностями, в частности на деоккупированных территориях следует быть осмотрительными, не рисковать зря, доверять опасное дело специалистам", - добавило командование.

  • Ранее руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире Еспресо рассказала, что оттягивание российских ракетоносителей в Новороссийск не должно успокаивать украинцев, ведь пуски ракет возможны даже оттуда.

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Россия
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