Об этом председатель ОГА Валентин Резниченко сообщил в телеграмме .

Оккупанты трижды ударили из тяжелой артиллерии по Никопольскому и Марганецкому общинам, в общей сложности было выпущено более 40 снарядов.

В Никополе пострадали десять домов, водопровод и линия электропередачи. В Марганецкой общине более 2500 семей остались без света, уже работают спецслужбы.

По предварительной информации, пострадавших нет.

18 сентября россияне выпустили по Днепропетровщине более 60 снарядов, двое гражданских погибли, трое пострадали.

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