Россия ударила с "градов" по Никопольскому району: изуродованы дома, водопровод и линия электропередачи
Войска РФ из "градов" обстреляли Никопольский район в Днепропетровской области. Более 40 снарядов прилетели по общинам
Об этом председатель ОГА Валентин Резниченко сообщил в телеграмме .
Оккупанты трижды ударили из тяжелой артиллерии по Никопольскому и Марганецкому общинам, в общей сложности было выпущено более 40 снарядов.
В Никополе пострадали десять домов, водопровод и линия электропередачи. В Марганецкой общине более 2500 семей остались без света, уже работают спецслужбы.
По предварительной информации, пострадавших нет.
- 18 сентября россияне выпустили по Днепропетровщине более 60 снарядов, двое гражданских погибли, трое пострадали.
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