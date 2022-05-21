Россия ударила ракетой по украинским военным на Ривненщине
Днем в субботу, 21 мая 2022 года, РФ нанесла ракетный удар по территории Ривненской области
Об этом заявил начальник Ривненской областной военной администрации Виталий Коваль у себя на фейсбуке.
По его словам, речь идет о военном объекте.
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"По территории области нанесен ракетный удар. Объект военной инфраструктуры", - отметил Коваль.
Информация о предполагаемых погибших и раненых уточняется.
"Очевидцы сообщают о скорых, которые едут в направлении мест попадания", - добавляет в свою очередь военный журналист Андрей Цаплиенко.
- Перед этим, также 21 мая, украинская ПВО сбила российскую ракету вблизи города Немиров Винницкой области.
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