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Главная война с Россией Россия ударила ракетой по украинским военным на Ривненщине

Россия ударила ракетой по украинским военным на Ривненщине

21 мая, 2022 суббота
12:23
война с Россией

Днем в субботу, 21 мая 2022 года, РФ нанесла ракетный удар по территории Ривненской области

Об этом заявил начальник Ривненской областной военной администрации Виталий Коваль у себя на фейсбуке.

По его словам, речь идет о военном объекте.

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"По территории области нанесен ракетный удар. Объект военной инфраструктуры", - отметил Коваль.

Информация о предполагаемых погибших и раненых уточняется.

"Очевидцы сообщают о скорых, которые едут в направлении мест попадания", - добавляет в свою очередь военный журналист Андрей Цаплиенко.

  • Перед этим, также 21 мая, украинская ПВО сбила российскую ракету вблизи города Немиров Винницкой области.

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