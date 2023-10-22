Россия ударила ракетой по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. По меньшей мере погибли 6 человек

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о 6 погибших.

"В результате удара оккупантов по терминалу "Новой почты" в Харьковском районе 6 человек погибли, уже 14 человек госпитализировали с ранениями. Среди пострадавших есть люди в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Все 6 погибших и 14 пострадавших в результате удара оккупантов - это работники предприятия, которые находились внутри терминала. Пострадавшие в возрасте от 19 до 42 лет получили осколочные ранения и взрывные травмы.

На месте идет разбор завалов. По предварительным данным, враг ударил ракетами комплекса С-300.

О террористическом ударе сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Российская ракета ударила по терминалу "Новой почты". Обычный гражданский объект. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким! По состоянию на данный момент известно о 13 пострадавших. На месте работают все службы, продолжается спасательная операция", - сообщил президент в 23:22.

Воздушная тревога в Харьковской области продолжалась с 22:11 до 23:03.