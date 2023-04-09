Россия ударила ракетой по мосту на Черниговщине

Информацию о событии официально подтверждает Оперативное командование "Север" Вооруженных сил Украины.

"Около 11:54 9 апреля сообщили о 1 взрыве, вызванном ракетой, выпущенной российским самолетом с территории России, в район населенного пункта Гремяч. Причина обстрела - разрушение инфраструктуры населенного пункта. О потерях среди местного населения информация не поступала", - отмечают в ВСУ.

Вместе с тем фото и видео удара, а также технические подробности приводит пропагандист страны-агрессора, специальный корреспондент телеканалов "Россия-24" и "Россия-1" Евгений Поддубный.

"Летчики ЗВО (Западного военного округа) на Су-34 сегодня нанесли удар по мосту через реку Судость в Черниговской области Украины. Мост находится недалеко от села Гремяч. В результате огневого поражения мост получил значительные повреждения", - утверждает он.

По словам Поддубного, мост "использовался диверсионно-разведывательной группой Главного управления разведки ВСУ для выдвижения на территорию России и атак на жителей Брянской области".

"Летчики ЗВО использовали ракету "воздух-поверхность" Х-29ТД, разработанную для уничтожения железобетонных сооружений, мостов", – говорит Поддубный.