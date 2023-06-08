Россия ударила ракетами по Уманщине: ранены восемь человек, двое - в тяжелом состоянии
Россия ударила по Уманщине, попав в промышленный объект и автомойку: 8 человек получили ранения, двое - в тяжелом состоянии
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Табурец.
"Враг снова нанес ракетный удар по нашей Уманщине. Есть два прилета: по промышленному объекту и автомойке. Во втором случае в результате попадания возник пожар", - говорится в сообщении.
Возгорание оперативно было ликвидировано.
По предварительной информации, восемь пострадавших, двое из них – тяжелые.
Отметим, что около 20:24 8 июня во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Была опасность ракетного удара по стратегической авиации РФ.
- Напомним, накануне вечером Россия ударила ракетами по Чугуевскому району Харьковской области.
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