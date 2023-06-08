Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Табурец.

"Враг снова нанес ракетный удар по нашей Уманщине. Есть два прилета: по промышленному объекту и автомойке. Во втором случае в результате попадания возник пожар", - говорится в сообщении.

Возгорание оперативно было ликвидировано.

По предварительной информации, восемь пострадавших, двое из них – тяжелые.

Отметим, что около 20:24 8 июня во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Была опасность ракетного удара по стратегической авиации РФ.