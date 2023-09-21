Россия ударила ракетами по Украине после речи Зеленского в ООН, а Польша прекращает поставки оружия на Украину на фоне борьбы за зерно. Акценты мировых СМИ 21 сентября

На таких темах акцентируют международные издания на утро 21 сентября.

Россия ударила ракетами по Украине после речи Зеленского в ООН

Россия нанесла ракетные удары по Украине через несколько часов после его речи в ООН и за несколько часов до встречи с президентом Байденом, который пытается заручиться поддержкой Конгресса по выделению дополнительных 24 миллиардов долларов на военную и гуманитарную помощь Украине, пишет The New York Times.

"Поездка Зеленского происходит в "критическое" время, когда Украина пытается прорвать российскую линию фронта на юге и востоке до того, как наступит зима и боевые действия зайдут в тупик. Через несколько часов после того, как Зеленский назвал вторжение Москвы "преступным" во время выступления в Организации Объединенных Наций, Россия нанесла ракетный удар по меньшей мере по пяти городам, это была масштабная атака", – отмечает NYT.

В Киеве по меньшей мере семь человек были ранены, возникли пожары и повреждена газовая труба от обломков ракет, сообщает издание, ссылаясь на информацию мэра и областной военной администрации.

"В прошлом году Москва, похоже, планировала масштабные ракетные обстрелы, чтобы они совпадали с важными дипломатическими событиями, связанными с Украиной", – предполагает NYT.

В медиа добавляют также, что по официальным данным, включая последние атаки, киевляне пережили более 10 тысяч часов воздушных тревог от 24 февраля 2022 года. Тем временем российские ракеты атаковали также Черкассы, где попали в гостиницу. Еще 6 ракет ударили по Харькову.

Россия нацелилась на города на западе страны, такие как Львов, вблизи границы с Польшей, и Харьков, город на востоке страны, близкий к линии фронта. Эти города имеют менее мощную систему обороны, чем Киев, столица Украины, где стоит американская система обороны Patriot", – подчеркивает издание после перечня всех городов, затронутых атакой.

Польша прекращает поставки оружия в Украину на фоне борьбы за зерно

Польша была одним из самых преданных союзников Киева в борьбе против российского вторжения. Теперь польский премьер-министр заявил, что прекращает военную поддержку, пишет Politico.

"Мы больше не передаем оружие Украине, потому что сейчас мы вооружаем Польшу более современным оружием", – цитирует издание Моравецкого.

Как подчеркивают в Politico, комментарии Моравецкого появились на фоне эскалации напряженности в отношениях между Киевом и ЕС в течение последней недели. После того как Европейская комиссия решила разрешить продажу украинского зерна на территории блока, когда завершился период эмбарго.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, едва завуалировано, отмечает медиа, раскритиковал тех, кто вводит запреты на импорт зерна:

"Беспокойно видеть, как некоторые в Европе, некоторые наши друзья в Европе, разыгрывают солидарность в политическом театре, делая триллер из зерна. Может показаться, что они играют собственную роль, но на самом деле они помогают подготовить сцену для московского актера".

Несмотря на то, что Зеленский не обвинил Польшу, Варшава в ответ вызвала украинского посла в министерство иностранных дел. Моравецкий также предупредил в одном из своих интервью, что в случае продолжения эскалации конфликта со стороны Украины Польша добавит дополнительные продукты в список запрещенных к импорту.

Как напоминает издание, Польша находится в разгаре кампании с высокими ставками в преддверии выборов следующего месяца, где правое правительство "Право и справедливость" борется за переизбрание. И хотя сначала Варшава всячески поддерживала кампанию, чтобы помочь Киеву отразить российское вторжение, эта всесторонняя поддержка уменьшилась, поскольку последствия поддержки Украины для ее фермеров стали более очевидными.