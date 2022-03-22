Россия ударила ракетами по Павлограду на Днепропетровщине: уничтожена железнодорожная станция, есть погибший
Россия нанесла ракетный удар по железнодорожной станции в городе Павлограде, Днепропетровской области
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко в Facebook.
"Ракетные удары в Павлограде. Уничтожена железнодорожная станция Павлоград-2. Погиб один человек", – написал он.
Резниченко добавил, что разрушено железнодорожное полотно и колеи.
"Сошли с рельсов 15 грузовых вагонов. Движение через станцию остановлено на неопределенное время", - отметил глава ОВА.
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