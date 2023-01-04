Россия ударила ракетами по окрестностям Запорожья. Ранен человек
Вечером 3 января российские террористы ракетами обстреляли окрестности Запорожья
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Враг вновь атаковал ракетами окрестности Запорожья. В результате прилета на объектах гражданской инфраструктуры, возник пожар. По предварительным данным, один человек ранен. На месте работают соответствующие службы", - написал Старух.
Воздушная тревога в регионе была объявлена в 22:48. Отбой дали в 23.23.
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