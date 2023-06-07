Россия ударила ракетами по Чугуевскому району Харьковщины
Вечером среды, 7 июня, РФ ударила по Чугуевскому району Харьковской области, вероятно, ракетами С-300
Об этом сообщили в Харьковской ОВО.
"Зафиксированы попадания в Чугуевском районе. По предварительным данным, оккупанты нанесли удары ракетами С-300. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Не игнорируйте сигналы тревоги! Враг может нанести повторные удары", - написал Олег Синегубов.
Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 22:30.
- 7 июня Россия после повторного обстрела аммиакопровода в Харьковской области начала расширять фейковое видео с "химическим облаком".
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