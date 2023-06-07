Россия ударила ракетами по Чугуевскому району Харьковщины

Об этом сообщили в Харьковской ОВО.

"Зафиксированы попадания в Чугуевском районе. По предварительным данным, оккупанты нанесли удары ракетами С-300. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Не игнорируйте сигналы тревоги! Враг может нанести повторные удары", - написал Олег Синегубов.

Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 22:30.