Россия ударила ракетами по частному сектору на Днепропетровщине: погибла женщина, 4 человека ранены

Об этом сообщил городской глава Днепра Борис Филатов.

"Снова, снова, снова россияне бьют в Днепре ракетами по частному сектору. Есть погибшие и пострадавшие", - написал он.

Фото: Андрей Ермак / телеграмм

Впоследствии глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил , что в результате атаки россиян на частные дома в Днепровском районе погиб человек, еще трое получили ранения.

Фото: Андрей Ермак / телеграмм

Кроме того, руководитель офиса президента Андрей Ермак отметил, что удар пришелся по селу Обуховка Днепропетровской области. Погибшей женщине был 31 год.

Позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко добавил , что количество раненых в результате российской атаки увеличилось до четырех. По его словам, также разбиты 8 частных домов в жилом секторе.

На месте удара работают спасатели, полицейские, медицинская служба. Раненым оказывают помощь.

Фото: Игорь Клименко / телеграмм

Звуки взрывов раздались в Днепре примерно в 09:45 почти сразу после объявления воздушной тревоги.

Фото: Андрей Ермак / телеграмм