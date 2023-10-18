Россия ударила ракетами по частному сектору на Днепропетровщине: погибла женщина, 4 человека ранены
Утром среды, 18 октября, российские оккупанты совершили ракетную атаку по Днепропетровской области. В результате попадания в частный сектор в селе Обуховка погибла женщина, по меньшей мере четыре человека получили ранения
Об этом сообщил городской глава Днепра Борис Филатов.
"Снова, снова, снова россияне бьют в Днепре ракетами по частному сектору. Есть погибшие и пострадавшие", - написал он.
Фото: Андрей Ермак / телеграмм
Впоследствии глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил , что в результате атаки россиян на частные дома в Днепровском районе погиб человек, еще трое получили ранения.
Фото: Андрей Ермак / телеграмм
Кроме того, руководитель офиса президента Андрей Ермак отметил, что удар пришелся по селу Обуховка Днепропетровской области. Погибшей женщине был 31 год.
Позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко добавил , что количество раненых в результате российской атаки увеличилось до четырех. По его словам, также разбиты 8 частных домов в жилом секторе.
На месте удара работают спасатели, полицейские, медицинская служба. Раненым оказывают помощь.
Фото: Игорь Клименко / телеграмм
Звуки взрывов раздались в Днепре примерно в 09:45 почти сразу после объявления воздушной тревоги.
Фото: Андрей Ермак / телеграмм
- Также ночью 18 октября российская армия совершила 6 ракетных ударов по Запорожью. Оккупанты попали в многоэтажное здание, в результате чего два человека погибли, 5 ранены, еще трое считаются пропавшими без вести.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.48 Покупка 37.48Продажа 38.17
- EUR Покупка 39.6Продажа 40.69
- Актуальное
- Важное