Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграммах.

"Сегодня около пяти часов утра по Ахтырке был вражеский ракетный удар. Пять российских ракет прилетели по мирным гражданским объектам и повлекли за собой немало разрушений", - написал он.

От удара по городу по меньшей мере пять раненых людей, добавил Живицкий.

В частности, загорелись склады, ударная волна повредила входную дверь двухэтажного дома. Поэтому люди остались заблокированы внутри.

Пострадали многие частные дома.

Удары в общем-то пришлись по центральной части города и массиву "Дачный", уточнили в ОВА.

"В храме выбило окна. Пострадал и детский сад "Сказка". Это тот самый, который в первые дни войны бомбили решисты, тогда здесь погибли люди", - указал глава ОВА.

Напомним, захватчики обстреляли больницу в Северодонецке и нанесли авиаудары по Попаснянской общине в Луганской области, в области по меньшей мере 10 погибших.





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