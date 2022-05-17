Россия ударила пятью ракетами по гражданским объектам Ахтырки в Сумской области: по меньшей мере 5 раненых
Оккупанты около 5 утра 17 мая ракетами обстреляли гражданские объекты в Ахтырке на Сумщине
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграммах.
"Сегодня около пяти часов утра по Ахтырке был вражеский ракетный удар. Пять российских ракет прилетели по мирным гражданским объектам и повлекли за собой немало разрушений", - написал он.
От удара по городу по меньшей мере пять раненых людей, добавил Живицкий.
В частности, загорелись склады, ударная волна повредила входную дверь двухэтажного дома. Поэтому люди остались заблокированы внутри.
Пострадали многие частные дома.
Удары в общем-то пришлись по центральной части города и массиву "Дачный", уточнили в ОВА.
"В храме выбило окна. Пострадал и детский сад "Сказка". Это тот самый, который в первые дни войны бомбили решисты, тогда здесь погибли люди", - указал глава ОВА.
Напомним, захватчики обстреляли больницу в Северодонецке и нанесли авиаудары по Попаснянской общине в Луганской области, в области по меньшей мере 10 погибших.
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