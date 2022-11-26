Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Чернобаевку Херсонского района сегодня обстреляли российские оккупанты. В результате удара получил ранение ребенок. Ее доставили в детскую областную клиническую больницу. Не простим подлым врагам, которые целят по домам мирных жителей! Они ответят за все!", - написал Янушевич.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb