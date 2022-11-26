Россия ударила по жилым домам Чернобаевки, ранен ребенок
В субботу, 26 ноября, российский агрессор нанес удар по Чернобаевке Херсонской области
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
"Чернобаевку Херсонского района сегодня обстреляли российские оккупанты. В результате удара получил ранение ребенок. Ее доставили в детскую областную клиническую больницу. Не простим подлым врагам, которые целят по домам мирных жителей! Они ответят за все!", - написал Янушевич.
- 24 ноября россияне обстреляли жилой район Херсона: убиты семь человек.
- За сутки 24 ноября враг ударил по Херсонщине 49 раз.
- 25 ноября из Херсона отправился первый эвакуационный поезд: уехали 100 человек.
- Сергей Никитенко, журналист из Херсона, отметил, что из-за постоянных вражеских обстрелов Херсона и правобережья Херсонщины, власти нужно серьезнее подходить к эвакуации людей.
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