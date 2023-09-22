Россия ударила по жилому дому под Херсоном. Погибла женщина
Вечером четверга, 21 сентября, российские террористы обстреляли Зеленовку под Херсоном
Об этом сообщает начальник Херсонского городского ВА Роман Мрочко.
В результате обстрела погибла 63-летняя женщина.
"Армия РФ вечером обстреляла Зеленовку Херсонской городской территориальной громады. Разрушен дом. Из-под завалов достали тело женщины. Погибшей было 63 года", - говорится в сообщении.
- Ночью и утром 21 сентября русские террористы атаковали город Херсон. В результате вражеского обстрела погибли 4 человека, еще 5 получили ранения.
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