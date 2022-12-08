Россия ударила по транспортной базе Николаева
Из-за обстрелов загорелись находившиеся на базе автобусы
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Удар по Николаеву. Оккупанты ударили по транспортной базе. Горели автобусы. Информации о жертвах нет", - написал Тимошенко.
На месте работают спасатели.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что россияне нанесли ракетный удар по городу ночью 7 декабря, около 23:50. По предварительной информации, били из зенитно-ракетной системы С-300. Попадания зафиксированы по территориям транспортных предприятий, повреждения получила техника. Обошлось без жертв и пострадавших.
- Оккупанты всю ночь с 7 на 8 декабря били из "градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине Днепропетровской области.
- В течение 7 декабря украинские воины поразили 2 склада с боеприпасами, 6 пунктов управления и 22 района сосредоточения личного состава врага
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