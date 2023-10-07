Россия ударила по селу на Херсонщине: пострадала местная жительница
Сегодня, 7 октября, около 12:30 враг в очередной раз нанес массированный удар по селу Комышаны в Херсонском районе, в результате чего была ранена 53-летняя женщина
Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.
Сообщается, что 7 октября 2023 года около 12:30 российские военные в очередной раз массированно обстреляли село Комышаны в Херсонском районе.
По данным следствия, пострадала 53-летняя женщина, она госпитализирована.
Пресс-служба Херсонского городского совета заявила, что сейчас состояние пострадавшей оценивают как средней тяжести.
В результате вражеского удара по Комышанам также повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Возникло несколько пожаров.
При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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Утром субботы, 7 октября, российские оккупанты ударили по селу Беленькое Запорожской области кассетными снарядами. В результате атаки погибли два человека, еще двое жителей получили ранения.
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