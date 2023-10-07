Россия ударила по селу на Херсонщине: пострадала местная жительница

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

Сообщается, что 7 октября 2023 года около 12:30 российские военные в очередной раз массированно обстреляли село Комышаны в Херсонском районе.

По данным следствия, пострадала 53-летняя женщина, она госпитализирована.

Пресс-служба Херсонского городского совета заявила, что сейчас состояние пострадавшей оценивают как средней тяжести.

В результате вражеского удара по Комышанам также повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Возникло несколько пожаров.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).