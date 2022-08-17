Россия ударила по портовой инфраструктуре Николаева

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"По портовой инфраструктуре Николаева к вечеру ударил реактивными снарядами из системы залпового огня "Смерч". Без человеческих потерь", - сообщили в "Юге".

В течение дня, 16 августа, штурмовая авиация и ударные вертолеты россиян девять раз ударили по украинским позициям. Потери не допущены.

Около 2:00, уже 17 августа, в Николаеве снова прогремели взрывы.

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