Россия ударила по освобожденным населенным пунктам Бериславского района дроном-камикадзе

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"По позициям наших войск, прилегающих к линии фронта общинам и тыловым районам враг продолжает применять все имеющееся вооружение, использует авиацию и дроны-камикадзе, а также дроны-разведчики. По недавно освобожденным населенным пунктам Бериславского района, на правом берегу Днепра, враг применил дрон -камикадзе типа Shahed-136 по Шевченковке. Нанес ракетный удар С-300 по Нововоскресенскому. Без человеческих потерь", - говорится в сводке.

Российский агрессор увеличил корабельную группировку вражеского флота в Черном море до 10 единиц. Во флоте задействованы 3 надводных ракетоносителя, снаряженные 24 крылатыми ракетами "Калибр".

"Угрозы ракетных ударов, атак дронами-камикадзе и ракетно-артиллерийских обстрелов по районам, которые в зоне достижения соответствующего вражеского оружия, остаются актуальными. Не пренебрегайте собственной безопасностью будьте бдительны и сознательны. По алгоритму действий при сигналах воздушных тревог действуйте четко и оперативно. Не доверяйте сомнительным источникам информации, не распространяйте не проверенную", - пишут в "Юге".

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