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Россия ударила по многоэтажке в Харьковской области

2 декабря, 2022 пятница
02:18
война с Россией

Российский агрессор обстрелял одну из многоэтажек в Клугино-Башкировке Харьковской области

Об этом сообщает "Суспильне".

Спикер областного управления ДСНС Евгений Василенко подтвердил, что в ночь с 1 на 2 декабря российский агрессор обстрелял одну из многоэтажек в селе Клугино-Башкировка Харьковской области.

Ракета попала в жилую пятиэтажку. В результате обстрела частично разрушены квартиры на последнем этаже дома. Известно об одной раненой женщине, которая самостоятельно обратилась к врачам за помощью. 

Пожара в результате российских обстрелов не было. Спасатели осматривают разрушенные квартиры.

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