Россия ударила по многоэтажке в Харьковской области
Российский агрессор обстрелял одну из многоэтажек в Клугино-Башкировке Харьковской области
Об этом сообщает "Суспильне".
Спикер областного управления ДСНС Евгений Василенко подтвердил, что в ночь с 1 на 2 декабря российский агрессор обстрелял одну из многоэтажек в селе Клугино-Башкировка Харьковской области.
Ракета попала в жилую пятиэтажку. В результате обстрела частично разрушены квартиры на последнем этаже дома. Известно об одной раненой женщине, которая самостоятельно обратилась к врачам за помощью.
Пожара в результате российских обстрелов не было. Спасатели осматривают разрушенные квартиры.
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