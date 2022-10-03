Россия ударила по медучреждению на Харьковщине: погиб врач, ранена медсестра
В понедельник, 3 октября, российские захватчики нанесли ракетный удар по лечебному учреждению в Купянском районе Харьковской области
Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
"К сожалению, погиб врач-анастезиолог, одна медсестра ранена. Информация о пострадавших еще уточняется", - написал Синегубов.
Глава Харьковщины отметил, что здание заведения почти полностью разрушено с первого по четвертый этаж.
- Ранее в Харьковской области обнаружили гражданскую автоколонну, расстрелянную оккупантами: россияне убили 24 мирных жителя , в том числе детей и беременную женщину.
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