Россия ударила по Кировоградщине ракетами, одну из них сбила ПВО
В Кировоградской области зафиксировали прилет российских ракет, одну из них сбила ПВО
Об этом информирует в телеграмме глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович .
"На территории Петровской общины зафиксированы прилеты вражеских ракет. Агрессор пытается варварски уничтожать инфраструктурные объекты", - пишет Райкович.
Также в сообщении говорится, что силы противовоздушной обороны сбили одну ракету.
Глава области призвал жителей не игнорировать сигналы воздушных тревог.
Последний раз на территории Кировоградской области тревога звучала с 16:48 до 17:26.
- Поздним вечером 13 августа в Кировоградской области прогремели взрывы.
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