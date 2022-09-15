Об этом информирует в телеграмме глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович .

"На территории Петровской общины зафиксированы прилеты вражеских ракет. Агрессор пытается варварски уничтожать инфраструктурные объекты", - пишет Райкович.

Также в сообщении говорится, что силы противовоздушной обороны сбили одну ракету.

Глава области призвал жителей не игнорировать сигналы воздушных тревог.

Последний раз на территории Кировоградской области тревога звучала с 16:48 до 17:26.

Поздним вечером 13 августа в Кировоградской области прогремели взрывы.

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