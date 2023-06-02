Россия ударила по Харьковщине ракетами С-300
Вечером пятницы, 2 июня, российские террористы использовали С-300 для обстрелов Харьковщины
Об этом сообщает Харьковская ОВА.
Обстрел произошел около 17:05. Зафиксирован прилет двух ракет, предварительно С-300, в лесной массив Змиевского общества Чугуевского района Харьковской области.
"Предварительно, без масштабных разрушений и пострадавших. Информация уточняется", - пишет глава ОВА Олег Синегубов.
- За прошедшие сутки российская армия атаковала по меньшей мере 10 украинских регионов. В результате атаки погибли и ранены.
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