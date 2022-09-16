Россия ударила по гидротехническим сооружениям Кривого Рога ракетами "Кинжал"
Для удара по гидротехническим сооружениям Кривого Рога российский агрессор использовал ракеты "Кинжал"
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
В течение боевого дня, 15 сентября, российский враг нанес 3 авиационных удара по позициям наших войск и 4 ракетных – по мирным населенным пунктам.
"По обеду враг крылатой ракетой "Искандер" атаковал на Криворожье один из объектов промышленной инфраструктуры. Люди не пострадали. А через несколько часов враг дважды атаковал критическую инфраструктуру Криворожского района с целью спровоцировать чрезвычайную ситуацию. Ракетными ударами Х-22 и "Кинжал" поражены гидротехнические сооружения. Оперативная ликвидация последствий атаки обеспечена слаженной работой соответствующих структур и служб. Обошлось без пострадавших", - сообщили в "Юге".
С Черного моря Су-30 совершил пуск двух крылатых ракет Х-31А по портовой инфраструктуре Очакова. Обошлось без человеческих потерь.
Из тяжелой артиллерии обстреляна Зеленодольская громада. В Великой Костромке повреждены несколько жилых домов. Потерпевших среди гражданского населения нет.
- Украинская авиация за сутки, 15 сентября, нанесла 9 ударов по оккупантам и их объектам на южном фронте.
- Жителей оккупированных территорий Юга просят не посещать общественные места с 17 по 20 сентября.
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