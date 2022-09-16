Россия ударила по гидротехническим сооружениям Кривого Рога ракетами "Кинжал"

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

В течение боевого дня, 15 сентября, российский враг нанес 3 авиационных удара по позициям наших войск и 4 ракетных – по мирным населенным пунктам.

"По обеду враг крылатой ракетой "Искандер" атаковал на Криворожье один из объектов промышленной инфраструктуры. Люди не пострадали. А через несколько часов враг дважды атаковал критическую инфраструктуру Криворожского района с целью спровоцировать чрезвычайную ситуацию. Ракетными ударами Х-22 и "Кинжал" поражены гидротехнические сооружения. Оперативная ликвидация последствий атаки обеспечена слаженной работой соответствующих структур и служб. Обошлось без пострадавших", - сообщили в "Юге".

С Черного моря Су-30 совершил пуск двух крылатых ракет Х-31А по портовой инфраструктуре Очакова. Обошлось без человеческих потерь.

Из тяжелой артиллерии обстреляна Зеленодольская громада. В Великой Костромке повреждены несколько жилых домов. Потерпевших среди гражданского населения нет.

Украинская авиация за сутки, 15 сентября, нанесла 9 ударов по оккупантам и их объектам на южном фронте.

Жителей оккупированных территорий Юга просят не посещать общественные места с 17 по 20 сентября.

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