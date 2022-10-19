Россия ударила по Чернигову дронами-камикадзе. Есть раненые

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в телеграме.

"Фиксируем первые последствия ударов дронами-камикадзе. Предварительно без жертв, есть травмированные. 3 раненых в больнице. 2 из пострадавших в тяжелом состоянии, они сейчас находятся в реанимации", - написал Тимошенко в 16:47.

19 октября стало известно, что Противовоздушная оборона ВСУ сбила две ракеты армии России над Черниговской областью.

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