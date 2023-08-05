Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Россия ударила КАБом по центру переливания крови на Харьковщине

Россия ударила КАБом по центру переливания крови на Харьковщине

5 августа, 2023 суббота
22:45
Война с Россией

Вечером субботы, 5 августа, российские террористы запустили управляемую авиационную бомбу по центру переливания крови на Харьковщине

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Россия ударила управляемой авиационной бомбой по центру переливания крови, расположенному в Купянской громаде на Харьковщине.

"Одно это преступление войны говорит все о российской агрессии. Звери, которые уничтожают то, что просто позволяет жить. Победить террористов – это дело чести для всех, кто ценит жизнь", - пишет Зеленский.

Есть погибшие и раненые. Спасатели ликвидируют пожар.

  • После 18:00 субботы, 5 августа 2023 года, армией РФ было выпущено по территории Украины по меньшей мере три волны крылатых ракет. В первом случае это были "калибры", во втором и третьем речь шла о "кинджалах".
Украина
Россия
Харковщина
Военные новости
ракетний удар
воєнні злочини Росії
Читайте также:
катер РФ "Суворовец"
4 августа, 2023 пятница
Defense Express о событиях в Новороссийске: Противодиверсионный катер РФ "Суворовец", вероятно, пошел ко дну
Олександр Усик
1 августа, 2023 вторник
У Усика отобрали титул лучшего боксера мира
5 августа, 2023 суббота
Около 50% украинских дипломатов не возвращаются из-за границы, - "Зеркало недели"
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.91
    Покупка 36.91
    Продажа 37.62
  • EUR
    Покупка 40.68
    Продажа 41.66
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
6 августа
00:05
Live
Над Украиной "шахеды", РФ вывела в Черное море носитель "калибров", в небо взлетели 7 бомбардировщиков Ту-95. Текстовый онлайн
2023, суббота
5 августа
23:45
Чемпион мира отказался продлевать контракт с "Шахтером", - СМИ
23:21
"Продажа органов чистокровных украинцев": Россия запустила новый фейк
22:54
Ветер помешал установить трезубец на монументе "Родина-мать"
22:22
Обновлено
Game4Ukraine: команда Шевченка сыграла вничью против команды Зинченка
22:08
Обновлено
УПЛ: результаты и расписание всех матчей 2-го тура
21:43
Обновлено
В Грузии количество погибших из-за оползня возросло до 17. Среди них журналистка из Украины
21:42
Россия распространяет фейковую украинскую платежку за газ
21:31
Эксклюзив
Если вагнеровцы зайдут на территорию стран НАТО, на Западе будут размышлять над ответом, - Портников
21:27
"Старых форматов больше не будет": Зеленский анонсировал новые чистки государственных институций
21:20
Обновлено
Россия выпустила в направлении Староконстантинова несколько серий ракет, сработала ПВО. Есть прилет на окраине Запорожья
21:16
Правительство обнародовало зарплаты Шмыгаля и его заместителей
21:11
Ирина Геращенко: медики на передовой просят не за себя, а за военных – им нужны дроны, тепловизоры, снаряды
21:07
Эксклюзив
нафта термінал корабель танкер
В Черном море есть десятки российских целей, которые мы можем атаковать, – аналитик InformNapalm Павлушко
20:44
Английский клуб предложил 2 млн евро за футболиста "Зари" Русина
20:30
Эксклюзив
Пентагон
За безопасность Польши отвечают непосредственно США, – польский политик Мирослав Чех
20:10
В течение суток защитники Украины поразили 2 командных пункта и 5 складов боеприпасов россиян, - Генштаб
20:05
OPINION
Делай, что можешь в обстоятельствах, которые есть
19:26
Обновлено
Россияне ударили по Новослободской громаде в Сумской области, погиб человек
19:19
На портале Дия временно не будут работать некоторые услуги. Подробности
19:11
Эксклюзив
Забрали базу и оружие: Фейгин о ликвидации ЧВК Вагнера в РФ
18:59
Около 50% украинских дипломатов не возвращаются из-за границы, - "Зеркало недели"
18:25
В Нью-Йорке вспыхнули беспорядки из-за того, что популярный стриммер пообещал бесплатно раздавать игровые приставки
18:03
OPINION
Макрон против Пригожина
18:00
Эксклюзив
Ложь на ровном месте: польский политик о влиянии украинского зерна и продуктов на разбалансированность рынка Польши
17:53
Эксклюзив
Фейгин рассказал, как россияне реагируют на дроны в Москве
17:53
Болгарія та США навчання
Болгария и США начали совместные учения военно-воздушных сил
17:12
Оккупанты заявили об уничтожении украинского морского дрона вблизи Севастополя
16:40
Live
В Саудовской Аравии проходит саммит по обсуждению украинской Формулы мира. Текстовый онлайн
16:37
На оккупированных территориях старшеклассникам раздают дневники с гербом РФ и текстом присяги, - СМИ
16:19
Обзор
Усик – конкурент Зеленского? Ярмоленко зажигает в УПЛ, а сборная теряет лидера за год до Олимпиады: обзор украинского спорта за неделю
16:01
В Украине количество утопленников увеличилось на 20%, - МВД
16:00
OPINION
Поляки должны без разговоров сбивать вражеские вертолеты
15:39
Эксклюзив
Польский политик Мирослав Чех: В избирательной кампании в Польше под раздачу попала Украина
15:25
электроэнергиия
Мощность украинской электрогенерации увеличилась на тысячу мегаватт
15:23
Ученые научили искусственный интеллект предупреждать о будущих пандемиях
15:15
Обновлено
Беларусь покинули 11 боевых вертолетов и 9 истребителей РФ, - Гаюн
15:14
Евро упал в цене: курс валют на сегодня
15:03
Эксклюзив
В Силах обороны назвали причины отсутствия ракетоносителей РФ в Черном и Азовском морях
14:50
Возможны грозы, штормовой ветер и жара до +40°C: синоптик Наталья Диденко о погоде 6 августа
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV