Россия ударила КАБом по центру переливания крови на Харьковщине

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Россия ударила управляемой авиационной бомбой по центру переливания крови, расположенному в Купянской громаде на Харьковщине.

"Одно это преступление войны говорит все о российской агрессии. Звери, которые уничтожают то, что просто позволяет жить. Победить террористов – это дело чести для всех, кто ценит жизнь", - пишет Зеленский.

Есть погибшие и раненые. Спасатели ликвидируют пожар.