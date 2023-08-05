Россия ударила КАБом по центру переливания крови на Харьковщине
Вечером субботы, 5 августа, российские террористы запустили управляемую авиационную бомбу по центру переливания крови на Харьковщине
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Россия ударила управляемой авиационной бомбой по центру переливания крови, расположенному в Купянской громаде на Харьковщине.
"Одно это преступление войны говорит все о российской агрессии. Звери, которые уничтожают то, что просто позволяет жить. Победить террористов – это дело чести для всех, кто ценит жизнь", - пишет Зеленский.
Есть погибшие и раненые. Спасатели ликвидируют пожар.
- После 18:00 субботы, 5 августа 2023 года, армией РФ было выпущено по территории Украины по меньшей мере три волны крылатых ракет. В первом случае это были "калибры", во втором и третьем речь шла о "кинджалах".
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