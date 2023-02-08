Россия ударила двумя ракетами по Черниговщине. Под завалами здания есть люди

Об этом сообщает Черниговская ОВА.

"Авиационный прилет в Семеновской громаде. Использованы 2 ракеты типа "воздух - земля". Информация о жертвах и разрушениях уточняется. Не игнорируйте сигнал "воздушная тревога", - пишет Вячеслав Чаус.

Воздушная тревога в Черниговской области продолжалась с 15:37 до 15:59.

В оперативном командовании "Север" уточнили, что известно о раненом. Три человека находятся под завалами здания.

"Около 15:45 наблюдали 2 реактивных самолета, которые произвели пуск 2 ракет по территории Украины, в район н.п. Семеновка. Информация о потерях среди местного населения и разрушениях уточняется", - пишет ОК "Север".

После 17:00 стало известно, что двоих гражданских госпитализировали, а еще три человека остаются под завалами.