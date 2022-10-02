Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Российский удар по Кривому Рогу случился в районе 1:00.

"Удар дроном-камикадзе по объекту гражданской инфраструктуры в одном из центральных районов города. Ничего не писать и не выкладывать в соцсети. Идет ликвидация последствий", - написал Вилкул.

В ночь с 1 на 2 октября жители Николаева тоже слышали взрывы.

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