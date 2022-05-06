Россия ударила авиацией по Одесской области двумя ракетами: сработала ПВО
Сегодня, 6 мая, российская авиация нанесла удар по Одесчине, но надежно сработала ПВО
Информацию об авиаударе сначала подтвердил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.
"Враг пытается наносить ракетные удары по Одессе, Одесчине и по всей территории Украины. Мы все держимся, потому что мы вместе и произошедший сегодняшний ракетный обстрел, его последствия были бы гораздо большими, если бы не наши силы ПВО. Враг наносит не только ракетные удары , интенсивно проводит воздушную разведку. Звереет. Он понимает, что проигрывает", - говорится в видео Братчука.
Также представитель Одесской ВА подчеркнул, что сейчас нельзя ходить на пляже.
Глава Одесской ОВА Максим Марченко заявил, что Россия ударила по Одесскому району двумя ракетами.
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