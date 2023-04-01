Россия ударила авиаракетами по Авдеевке: разрушено админздание
Российская армия в субботу, 1 апреля, нанесла ракетный удар по Авдеевке на Донетчине. Разрушены админздание и объект инфраструктуры
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"Первая ракета попала в админздание, а вторая также попала в инфраструктурный объект", – написал он.
Ермак добавил, что во время атаки люди находились в укрытии. Пострадавших нет.
- За сутки 31 марта от российской вооруженной агрессии погибли два человека в Авдеевке на Донетчине, еще три человека в области получили ранения.
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