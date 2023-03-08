Россия убрала все ракетоносители из Черного и Азовского морей

Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ.

В Средиземном море находятся 7 вражеских кораблей, из них 3 - носители крылатых ракет "Калибр", общий залп – 20 ракет.

В то же время в ОК "Юг" ранее отмечали, что заведенные в пункты базирования надводные ракетоносители могут быть выведены на боевой курс достаточно оперативно, в течение 2-3 часов.