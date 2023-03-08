Россия убрала все ракетоносители из Черного и Азовского морей
На 8 марта в Черном море находятся 9 вражеских кораблей, а в Азовском – один. Однако носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют
Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ.
В Средиземном море находятся 7 вражеских кораблей, из них 3 - носители крылатых ракет "Калибр", общий залп – 20 ракет.
В то же время в ОК "Юг" ранее отмечали, что заведенные в пункты базирования надводные ракетоносители могут быть выведены на боевой курс достаточно оперативно, в течение 2-3 часов.
- 6 марта в Черном море находились четыре ракетоносителя . В ОК "Юг" вероятность ракетных обстрелов называли высокой.
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