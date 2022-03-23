Россия убрала вертолеты с аэродрома в Чернобаевке, - Planet Labs

Об этом сообщает New York Times .



Снимки были сделаны космической компанией "Planet Labs" в течение шести дней. На фото от 16 марта на аэродроме в Чернобаевке видны российские вертолеты, а на фото 21 марта – их уже нет.



По информации источника, это может свидетельствовать о том, что российское наступление на этом направлении провалено. ВСУ уже восемь раз выбивали противника из этого населенного пункта, хотя оккупант возвращали туда технику.





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