Россия убрала вертолеты с аэродрома в Чернобаевке, - Planet Labs
Новые спутниковые снимки свидетельствуют, что российская армия убрала большую часть своей авиации с аэродрома в Чернобаевке под Херсоном
Об этом сообщает New York Times .
Снимки были сделаны космической компанией "Planet Labs" в течение шести дней. На фото от 16 марта на аэродроме в Чернобаевке видны российские вертолеты, а на фото 21 марта – их уже нет.
По информации источника, это может свидетельствовать о том, что российское наступление на этом направлении провалено. ВСУ уже восемь раз выбивали противника из этого населенного пункта, хотя оккупант возвращали туда технику.
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