Россия убивает гражданских: в Лимане нашли еще 6 убитых во время оккупации людей

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .

"За 15 октября россияне убили 1 мирного жителя Донбасса - в Бахмуте. Кроме того, в Лимане обнаружили еще 6 гражданских, убитых россиянами во время оккупации. Еще 3 человека за вчера получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – говорится в сообщении.

К слову, в оккупированном Рубежном кадыровке выселяют гражданских из их домов