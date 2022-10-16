Россия убивает гражданских: в Лимане нашли еще 6 убитых во время оккупации людей
В освобожденном Лимане в Донецкой области продолжают находить тела убитых россиянами гражданских жителей
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .
"За 15 октября россияне убили 1 мирного жителя Донбасса - в Бахмуте. Кроме того, в Лимане обнаружили еще 6 гражданских, убитых россиянами во время оккупации. Еще 3 человека за вчера получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – говорится в сообщении.
- К слову, в оккупированном Рубежном кадыровке выселяют гражданских из их домов
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