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Россия убивает гражданских: в Лимане нашли еще 6 убитых во время оккупации людей

16 октября, 2022 воскресенье
09:05
война с Россией

В освобожденном Лимане в Донецкой области продолжают находить тела убитых россиянами гражданских жителей

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .

"За 15 октября россияне убили 1 мирного жителя Донбасса - в Бахмуте. Кроме того, в Лимане обнаружили еще 6 гражданских, убитых россиянами во время оккупации. Еще 3 человека за вчера получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – говорится в сообщении.

  • К слову, в оккупированном Рубежном кадыровке выселяют гражданских из их домов

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Украина
Донетчина
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