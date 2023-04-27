Об этом информирует глава ОВА Павел Кириленко .

За 26 апреля россияне убили человека в Константиновке Краматорского района. Также мирный житель получил ранения.

Есть погибшие в селах Дылиевка Краматорского района и Звановка Бахмутского района Донецкой области.

Ранены жители города Бахмут, поселка Ямполь Краматорского района и села Веселый Гай Покровского района.

Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1486 украинцев, 3440 человек получили ранения разной степени тяжести.

В настоящее время установить точное количество жертв во временно оккупированных Мариуполе и Волновахе невозможно.