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Россия убила троих жителей Донецкой области, четверо ранены

27 апреля, 2023 четверг
09:00
Война с Россией

За прошедшие сутки, 26 апреля, в результате обстрелов вражеских войск погибли трое мирных жителей Донецкой области, четыре человека ранены

Об этом информирует глава ОВА Павел Кириленко .

За 26 апреля россияне убили человека в Константиновке Краматорского района. Также мирный житель получил ранения.

Есть погибшие в селах Дылиевка Краматорского района и Звановка Бахмутского района Донецкой области.

Ранены жители города Бахмут, поселка Ямполь Краматорского района и села Веселый Гай Покровского района.

Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1486 украинцев, 3440 человек получили ранения разной степени тяжести.

В настоящее время установить точное количество жертв во временно оккупированных Мариуполе и Волновахе невозможно.

  • 24 апреля спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашкивский сообщил, что на Марьинском и Авдеевском направлениях продолжаются тяжелые позиционные бои.
  • Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал , что 24 апреля российские оккупационные войска более 30 раз обстреляли город и не менее 300 раз – позиции украинской армии.
  • 24 апреля российская армия убила двух жителей Донецкой области, еще 13 человек получили ранения.
  • 25 апреля сообщалось, что враг сосредоточен на наступлении на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, на Купянском - укрепляет позиции.
  • В течение 25 апреля российская армия обстреливала Донбасс, РФ нанесла ракетный удар по Дружковке, повреждено более 16 домов и админздание.
  • Войска России били по городу Дружковка Донецкой области из реактивных систем залпового огня "Смерч" и ракетами С-300, ранены трое правоохранителей.
Россия
Донетчина
воєнні злочини Росії
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