Россия убила трех гражданских в Донецкой области
20 июня российские военные в Донецкой области убили троих мирных жителей, еще двое ранены
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram .
"Россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: в Нью-Йорке, Старой Николаевке и Курахово. Еще 2 человека получили ранения", - говорится в сообщении.
Он напомнил, что невозможно установить количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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