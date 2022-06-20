Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram .

"Россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: в Нью-Йорке, Старой Николаевке и Курахово. Еще 2 человека получили ранения", - говорится в сообщении.

Он напомнил, что невозможно установить количество жертв в Мариуполе и Волновахе.