Россия убила на Донетчине еще троих гражданских и ранила девятерых

Об этом информирует глава Донецкой ОВ Павел Кириленко

За первое октября на территории Донецкой области захватчики убили трех мирных жителей жителей - двоих в Авдеевке и одного в Парасковеевке и ранили еще девять человек. По военным причинам невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Россия убивает гражданских! – написал Павел Кириленко. – Каждый военный преступник будет наказан!"

За время полномасштабной войны россияне убили в Донецкой области более 880 мирных жителей

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