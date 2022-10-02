Россия убила на Донетчине еще троих гражданских и ранила девятерых
Российские войска убили в Донецкой области еще троих мирных жителей и ранили девятерых. Точное количество жертв в некоторых населенных пунктах установить невозможно
Об этом информирует глава Донецкой ОВ Павел Кириленко
За первое октября на территории Донецкой области захватчики убили трех мирных жителей жителей - двоих в Авдеевке и одного в Парасковеевке и ранили еще девять человек. По военным причинам невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
"Россия убивает гражданских! – написал Павел Кириленко. – Каждый военный преступник будет наказан!"
- За время полномасштабной войны россияне убили в Донецкой области более 880 мирных жителей
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