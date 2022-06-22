Россия убила человека и ранила шестерых детей в Донецкой области, обстреляв Временной Яр
Российские войска в Донецкой области 21 июня обстреляли Временный Яр, в результате чего один человек погиб, еще 11 ранены, среди них шестеро детей
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко в телеграмм.
"Шесть раненых детей - следствие вчерашнего обстрела Временного Яра", - написал он.
По его словам, россияне 21 июня нанесли удар по пляжу на озере Золотая Рыбка в пределах Временного Яра. По предварительной информации использовали кассетные снаряды.
Всего в результате обстрела погиб 1 человек, 11 получили ранения.
- Напомним, россияне сосредоточились на Северодонецком и Бахмутском направлениях с целью выхода на админграницы Луганщины.
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