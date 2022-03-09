Россия убила 52 ребенка за 13 дней войны, никогда не простим этого, - Зеленский

Об этом он заявил в своем обращении, передает Еспресо.TV.



"Мы не позволим никому в мире игнорировать страдания и убийства наших людей и детей. Сегодня, когда я шел выступать перед британским парламентом, самым страшным числом для меня было – 50. 50 убитых украинских детей за 13 дней войны. А уже через час – стало 52 ребенка. Никогда не простим это. И знаю, что вы никогда это не простите оккупантам", - сказал президент.

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