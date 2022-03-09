Россия убила 52 ребенка за 13 дней войны, никогда не простим этого, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина не простит смерти детей во время войны
Об этом он заявил в своем обращении, передает Еспресо.TV.
"Мы не позволим никому в мире игнорировать страдания и убийства наших людей и детей. Сегодня, когда я шел выступать перед британским парламентом, самым страшным числом для меня было – 50. 50 убитых украинских детей за 13 дней войны. А уже через час – стало 52 ребенка. Никогда не простим это. И знаю, что вы никогда это не простите оккупантам", - сказал президент.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.28
Покупка 29.28Продажа 30.33
-
EUR
Покупка 32.23Продажа 33.78
- Актуальное
- Важное