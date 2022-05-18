Россия убила 10 мирных людей в Донецкой области за 18 мая
За день 18 мая русские убили 10 мирных жителей Донецкой области
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"За 18 мая россияне убили 10 мирных жителей Донбасса: 7 в Лимане и 3 в Бахмуте. Среди погибших 2 ребенка: 1 в Лимане и 1 Бахмуте. Еще семь человек получили ранения", - написал Кириленко.
Глава ОВА отмечает, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, но все преступники будут привлечены к ответственности.
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