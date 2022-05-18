Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 18 мая россияне убили 10 мирных жителей Донбасса: 7 в Лимане и 3 в Бахмуте. Среди погибших 2 ребенка: 1 в Лимане и 1 Бахмуте. Еще семь человек получили ранения", - написал Кириленко.

Глава ОВА отмечает, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, но все преступники будут привлечены к ответственности.

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