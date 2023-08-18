Россия, Турция и Катар готовят новое зерновое соглашение без Украины, - Bild

Об этом сообщает Bild.

Журналисты ссылаются на служебную переписку между МИД и посольствами России и Турции с 21 июля по 8 августа. Новое зерновое соглашение могут заключить уже в эти выходные в Будапеште.

Турецкая сторона выступит как организатор, а Катар - как спонсор поставки. По новому соглашению российское зерно будут отправлять в бедные страны, преимущественно африканские.

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В то же время отмечается, что глава МИД Турции Хакан Фидан просит Россию возобновить при этом прежнее зерновое соглашение, чтобы зерно поставлялось и из Украины.

Что известно о работе зернового коридора

17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.

30 июля, несмотря на завершение зернового соглашения, три гражданских грузовых судна иностранного происхождения прошли российскую блокаду в Черном море и стали на якорь в одном из украинских зерновых портов в дельте Дуная.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил, что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.

10 августа Военно-морские силы Вооруженных Сил сообщили о временном гуманитарном коридоре для торговых судов, идущих в и из портов Украины. Эти маршруты будут использоваться в первую очередь для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный с начала полномасштабного вторжения России.

12 августа Украина открыла регистрацию торговых судов и их владельцев, которые готовы проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.

16 августа из Одесского порта вышло первое судно после оглашения Россией о прекращении действия зернового соглашения 16 июля 2023 года.