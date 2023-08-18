Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Россия, Турция и Катар готовят новое зерновое соглашение без Украины, - Bild

Россия, Турция и Катар готовят новое зерновое соглашение без Украины, - Bild

18 августа, 2023 пятница
20:56
Мир

Новое зерновое соглашение готовы организовать Россия, Турция и Катар, однако без Украины

Об этом сообщает Bild.

Журналисты ссылаются на служебную переписку между МИД и посольствами России и Турции с 21 июля по 8 августа. Новое зерновое соглашение могут заключить уже в эти выходные в Будапеште.

Турецкая сторона выступит как организатор, а Катар - как спонсор поставки. По новому соглашению российское зерно будут отправлять в бедные страны, преимущественно африканские.

Читайте также: Месяц без зернового соглашения. Как Украине продать выращенное

В то же время отмечается, что глава МИД Турции Хакан Фидан просит Россию возобновить при этом прежнее зерновое соглашение, чтобы зерно поставлялось и из Украины.

Что известно о работе зернового коридора

17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.

30 июля, несмотря на завершение зернового соглашения, три гражданских грузовых судна иностранного происхождения прошли российскую блокаду в Черном море и стали на якорь в одном из украинских зерновых портов в дельте Дуная.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил, что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.

10 августа Военно-морские силы Вооруженных Сил сообщили о временном гуманитарном коридоре для торговых судов, идущих в и из портов Украины. Эти маршруты будут использоваться в первую очередь для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный с начала полномасштабного вторжения России.

12 августа Украина открыла регистрацию торговых судов и их владельцев, которые готовы проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.

16 августа из Одесского порта вышло первое судно после оглашения Россией о прекращении действия зернового соглашения  16 июля 2023 года.

Экономика
Украина
Россия
Турция
Африка
зерно
Катар
Чорное море
Читайте также:
Дмитро Кулеба
17 августа, 2023 четверг
Кулеба объяснил, почему Россию пригласили на саммит G20, а Украину – нет
Ніколя Саркозі
17 августа, 2023 четверг
Экс-президент Франции Саркози призвал Украину забыть об оккупированных РФ территориях. В ОП назвали его заявление соучастием в преступлении
Володимир Зеленський
18 августа, 2023 пятница
Зеленский об увольнении военкомов: боевые бригады жалуются на проблемы с комплектованием
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.4
    Покупка 37.4
    Продажа 38.21
  • EUR
    Покупка 40.95
    Продажа 41.97
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
18 августа
21:56
"Мощные вещи для Украины": Зеленский анонсировал новые пакеты помощи от партнеров
21:50
В Литве появились укрепления на закрытом пограничном пункте с Беларусью
21:46
Обновлено
F-16
Салливан подтвердил согласие США на передачу Украине истребителей F-16 по окончании обучения украинских пилотов
21:35
Коалиция союзников передаст Украине системы ПВО на €105 млн
21:27
Армия РФ обстреляла жилой сектор Херсона, погиб 72-летний мужчина
21:22
Маск заявил, что в Twitter уберут функцию блокировки пользователей
21:18
В Крыму оккупанты устроили новую волну репрессий против Свидетелей Иеговы
21:11
Аналитика
Сергей Згурец
ВСУ усиливают направления контрнаступления, новые ЗРК для фронта: военные итоги недели
21:02
Эксклюзив
Послабление экономики РФ вынуждает Лукашенко искать финансовую поддержку в Китае, - Бессмертный
20:55
Обновлено
УПЛ: "Заря" сыграла вничью с "Александрией", результаты других матчей 4-го тура
20:44
В Турции заложен второй корабль для ВМС Украины
20:37
Украина проиграла Сербии на старте ЧЕ по волейболу
20:22
В Киеве на стенах Гидрометеорологического центра появился 3D мурал
20:06
Россияне ударили по Пункту несокрушимости в Часовом Яру: ранены четверо гражданских
20:02
OPINION
"Завещание Петра" и англосаксы
20:00
Обзор
Победные новости 541-го дня войны: США согласовали передачу F-16, ВСУ на Бахмутском направлении почти уничтожили подразделение "Шторм-Z"
19:49
Молдова
Санду: Молдова планирует помогать Украине с транзитом зерна
19:45
Тромбоциты способствуют омоложению мозга мышей подобно физическим упражнениям, - исследование
19:32
ВСУ уничтожили 2 российских пункта управления, а террористы пытались вернуть утраченные позиции в районе Урожайного, - Генштаб
19:30
На западе и севере грозовые дожди, температура воздуха до +36 °C: погода на выходные от Натальи Диденко
18:59
ОК "Юг" предупредило украинцев о возможных массированных ракетных ударах в День Независимости
18:52
Самому младшему ребенку был один день: в Британии медсестра убила 7 младенцев
18:41
В Киеве Цифровом обновили карту укрытий
18:38
Разведка: количество российских военнопленных в Украине значительно возросло, каждый пятый сдался добровольно
18:37
Эксклюзив
"У нас фактически доработаны не два пункта, а почти все": нардеп о выполнении Украиной 7 рекомендаций ЕС
18:35
В ночь на 19 августа сервисы ПриватБанка не будут работать
18:31
ГУР: Украина готова менять коллаборантов и гражданских россиян на политических заключенных РФ
18:22
Обновлено
В Энергодаре на совещании руководителей оккупационной полиции прогремел взрыв
18:16
В Дии более 10 тысяч молодых пар подали заявления о регистрации брака
18:04
Обновлено
НАПК выявило признаки незаконного обогащения и.о. мэра Запорожья более чем на 9 млн грн
18:03
OPINION
Не читайте западных газет
17:41
Украина и Румыния договорились усилить сотрудничество по транзиту украинской продукции
17:40
Итальянский клуб впервые прокомментировал информацию о трансфере Малиновского
17:36
США продлили временную защиту для украинских беженцев до весны 2025 года
17:35
Обзор
Еще раз о Джонни Деппе: что посмотреть на выходные
17:34
Эксклюзив
Лукашенко
Белорусский военный эксперт объяснил, как Лукашенко планирует защищаться от "интервенции" Запада и поглощения Россией
17:33
Использовал солдат на частной стройке: сообщено о подозрении военному офицеру
17:23
РФ запустила фейк, будто на Херсонщине расстреляли украинских бойцов, отказавшихся плыть на левый берег Днепра
17:20
Лисовый призвал не заставлять учащихся идти на первый урок, если они устали из-за ночных тревог
17:06
Обновлено
Нападение на замглавы ГНС: задержанным объявили подозрения
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV