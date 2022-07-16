Об этом постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил во время неформальной встречи в Совете Безопасности ООН по теме "Уничтожение культурного наследия как следствие российской агрессии против Украины", сообщает "Укринформ".

Мотивы Путина и его приспешников ясны и просты, пояснил он: "Если вы собираетесь уничтожить национальную идентичность, то должны лишить народ его культуры, в частности, уничтожив объекты его наследия".

Россия начала уничтожение украинского культурного наследия в Крыму сразу после его захвата, подчеркнул Кислица. "Полномасштабное вторжение России в Украину привело к дальнейшему закреплению практики культурного геноцида. Никто из виновных не должен остаться безнаказанным", - отметил он, напомнив о заявлении Президента Украины о необходимости создания специального трибунала по поводу российской агрессии против Украины. Этот трибунал должен стать инструментом для "обеспечения справедливого и законного наказания тех, кто запустил цепь трагедий и катастроф – крупнейших со времен Второй мировой войны", добавил постпред.

Дипломат напомнил, что на Нюрнбергском процессе преступления против культуры занимали особое место и были включены в группу, связанную с материальным ущербом.

"Мы будем опираться на наследие Нюрнберга, которое остается актуальным, хотя и нуждается в развитии и адаптации к современным реалиям", - отметил дипломат, выразив убеждение, что Украина сегодня стала "щитом против современных варварских племен".

Он также указал, что в настоящее время в Комитете всемирного наследия ЮНЕСКО председательствует представитель государства-агрессора – посол Кузнецов. "Мораль на самом дне, не правда ли? – добавил он. – Добро пожаловать в абсурдный и противоречивый мир Организации Объединенных Наций!".

Таким образом, отметил Кислица, последователи министра "народного образования и пропаганды" Геббельса и его приспешников из культурной палаты Рейха "продолжают скандально председательствовать в Комитете всемирного наследия ЮНЕСКО!".

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