Россия тренирует ССО Афганистана для войны в Украине, в планах – привлечь 8 тыс. человек, – военный эксперт Гетьман
ЧВК Вагнера в Иране занимается подготовкой бойцов Сил спецопераций Афганистана для войны в Украине - есть планы до конца года мобилизовать 3 тыс. военнослужащих и до февраля-марта еще до 5 тыс. человек
Об этом в эфире Еспресо заявил военный эксперт Алексей Гетьман.
"В Белгородской и Курской областях господин Патрушев делает комитет организации "народным ополчением". К вагнеровцам, они хотят присоединить "мобиков" с тщательной подготовкой. ССО Афганистана проходят определенную подготовку под эгидой вагнеровцев в Иране. Этим бойцам предложили медстрахование им и их семьям, заработную плату. Есть планы до конца года мобилизовать по меньшей мере 3 тыс. таких военнослужащих и до февраля-марта еще до 5 тыс. таких людей. Это люди, которых готовили американские инструкторы. Они умеют воевать", - рассказал он.
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