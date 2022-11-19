Об этом в эфире Еспресо заявил военный эксперт Алексей Гетьман.

"В Белгородской и Курской областях господин Патрушев делает комитет организации "народным ополчением". К вагнеровцам, они хотят присоединить "мобиков" с тщательной подготовкой. ССО Афганистана проходят определенную подготовку под эгидой вагнеровцев в Иране. Этим бойцам предложили медстрахование им и их семьям, заработную плату. Есть планы до конца года мобилизовать по меньшей мере 3 тыс. таких военнослужащих и до февраля-марта еще до 5 тыс. таких людей. Это люди, которых готовили американские инструкторы. Они умеют воевать", - рассказал он.