Россия требует от Зеленского приказать военным прекратить сопротивление, – Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия требует от Зеленского не сдаться, а приказать военным прекратить сопротивление
Об этом Лавров сказал в эфире итальянского телеканала TgCom24.
"Зеленский может принести мир, если он перестанет отдавать преступные приказы своим нацистским батальонам и заставит их прекратить боевые действия. Мы не хотим, чтобы он сдавался, мы хотим, чтобы он приказал прекратить боевые действия и оставить всех мирных жителей. Нашей целью не является изменение режима в Украине, – говорит Лавров. – Мы хотим только обеспечить безопасность людей на востоке Украины, чтобы им не угрожала нацификация и чтобы из Украины не поступало никаких угроз для Российской Федерации".
- Напомним, недавно Сергей Лавров заявил , что в ходе переговоров с Украиной Москва требует отмены санкций и утверждения статуса русского языка.
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