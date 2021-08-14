Россия требует от Зеленского формулу Штайнмайера и воду в Крым. И как можно скорее, - Андрей Белецкий

Об этом председатель Азовского движения Андрей Белецкий заявил на митинге, который сегодня, 14 августа 2021 года, прошел на улице Банковой, у площади перед Офисом президента, передает Еспресо.TV.



"Мы знаем главное - зачем им сейчас прижимать ветеранов. Зачем им сейчас показывать свою "силушку" украинской части общества. По простой причине. Потому что от них требуют - для этого прилетает Меркель, для этого вызывает Байден и т.д. От них требуют - а в первую очередь вызывает Владимир Путин, которым глубоко восхищается внутренне Зеленский.



Они требуют формулу Штайнмайера, они требуют выборы в "ДНР" и признание, фактическое признание террористов властью на той территории", - рассказал Белецкий.



По его словам, россияне также "требуют дать воду в Крым".



"И это надо сделать быстро", - отметил Белецкий.



Политическая ситуация опасна, добавил он, ведь, несмотря на то, что Зеленский пока не делает заявлений по поводу формулы Штайнмайера, не может не вызывать беспокойства "невыполнение государственного оборонного заказа", а также действие приказа не открывать огонь и денежное поощрение бойцов за его выполнение.



"Зачем это делается? Только с одним условием - чтобы было проще капитулировать", - подчеркнул Андрей Белецкий.



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