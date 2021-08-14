Россия требует от Зеленского формулу Штайнмайера и воду в Крым. И как можно скорее, - Андрей Белецкий
Российский правитель Владимир Путин давит на главу украинского государства Владимира Зеленского. Ему нужно, чтобы тот непременно исполнил два его главных требования
Об этом председатель Азовского движения Андрей Белецкий заявил на митинге, который сегодня, 14 августа 2021 года, прошел на улице Банковой, у площади перед Офисом президента, передает Еспресо.TV.
"Мы знаем главное - зачем им сейчас прижимать ветеранов. Зачем им сейчас показывать свою "силушку" украинской части общества. По простой причине. Потому что от них требуют - для этого прилетает Меркель, для этого вызывает Байден и т.д. От них требуют - а в первую очередь вызывает Владимир Путин, которым глубоко восхищается внутренне Зеленский.
Они требуют формулу Штайнмайера, они требуют выборы в "ДНР" и признание, фактическое признание террористов властью на той территории", - рассказал Белецкий.
По его словам, россияне также "требуют дать воду в Крым".
"И это надо сделать быстро", - отметил Белецкий.
Политическая ситуация опасна, добавил он, ведь, несмотря на то, что Зеленский пока не делает заявлений по поводу формулы Штайнмайера, не может не вызывать беспокойства "невыполнение государственного оборонного заказа", а также действие приказа не открывать огонь и денежное поощрение бойцов за его выполнение.
"Зачем это делается? Только с одним условием - чтобы было проще капитулировать", - подчеркнул Андрей Белецкий.
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