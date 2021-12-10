Россия требует, чтобы в НАТО официально отказались от перспектив вступления Украины и Грузии в Альянс
Министерство иностранных дел Российской Федерации требует, чтобы НАТО официально отозвало заявление о возможности вступления Украины и Грузии в Альянс
Об этом идет речь на сайте МИД РФ.
"В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ - "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других", - говорится в заявлении.
По мнению российских дипломатов, вступление Украины в НАТО угрожает безопасности России и создает военные риски для всех сторон, что может привести к масштабному конфликту во всей Европе.
Россияне обвинили Альянс во "втягивании" Украины в свой состав и в "подталкивании к агрессивным шагам".
Кроме того, в МИД России требуют, чтобы страны-участницы Альянса не размещали в Украине ударные системы вооружения. Также россияне заявили о желании возобновить диалог Россия-НАТО.
- Напомним, 3 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что вступление Украины в НАТО зависит от решения стран Альянса, а не от мнения Кремля.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил РФ о политических и экономических последствиях в случае усиления военной агрессии против Украины и призвал к дипломатии. Он подчеркнул, что НАТО всегда готово к переговорам, однако Россия не использует эту возможность.
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