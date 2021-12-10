Россия требует, чтобы в НАТО официально отказались от перспектив вступления Украины и Грузии в Альянс

Об этом идет речь на сайте МИД РФ.

"В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ - "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других", - говорится в заявлении.



По мнению российских дипломатов, вступление Украины в НАТО угрожает безопасности России и создает военные риски для всех сторон, что может привести к масштабному конфликту во всей Европе.



Россияне обвинили Альянс во "втягивании" Украины в свой состав и в "подталкивании к агрессивным шагам".

Кроме того, в МИД России требуют, чтобы страны-участницы Альянса не размещали в Украине ударные системы вооружения. Также россияне заявили о желании возобновить диалог Россия-НАТО.