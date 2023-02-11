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Россия только в феврале рекрутировала 1,2 тыс. крымских заключенных в ЧВК Вагнера, - Генштаб

11 февраля, 2023 суббота
19:39
война с Россией

С начала февраля Россия рекрутировала почти 1,2 тысячи человек в "группу Вагнера" из тюрем на территории временно оккупированного Крыма

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ в субботу, 11 февраля.

"В целях компенсации масштабных военных потерь, с начала февраля этого года Россия использовала около 1200 человек из российской частной военной компании Вагнера, которые были завербованы в тюрьмах временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым", – говорится в сообщении.

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Кроме того, также сообщается, что в Мариуполе российские захватчики организовали ремонт своей военной техники, которая специально была выведена из строя российскими военнослужащими, чтобы не участвовать в боевых действиях. Основной причиной неисправности военной техники является умышленный вывод из строя двигателей.

Враг усиливает группировку войск на Лиманском и Бахмутском направлениях

"В течение суток противник нанес 7 ракетных и 23 авиационных удара. Совершил более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе сообщают, что противник, несмотря на значительные потери, не отказывается от намерения выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

"Продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Усиливает свою группировку войск на Лиманском и Бахмутском направлениях. Активно применяет авиацию для нанесения ударов по позициям наших подразделений", - отмечается. .

Волынское, Полесское, Сиверское и Слобожанское направления: вражеским обстрелам подверглись районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Сеньковка Черниговской области; Нововасиливка, Порохонь, Студенок, Стариково, Волфино Сумской области и Вовчанск, Фиголовка и Дворичная Харьковской области. Также оккупанты нанесли авиационные удары неподалеку Вовчанска.

Купянское и Лиманское направления: противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 районов населенных пунктов. В частности, это - Вильшана, Кисловка, Котляровка и Песчаное Харьковской области и Новоселовское, Макеевка, Невское, Креминная, Диброва и Белогоровка на Луганщине.

Бахмутское направление: танковые, минометные и артиллерийские обстрелы совершались по районам населенных пунктов Спирное, Берестово, Васюкивка, Парасковеевка, Часов Яр, Бахмут, Клищиевка, Предтечине, Белая Гора и Железное Донецкой области. В целом – более 20 населенных пунктов.

Авдеевское и Новопавловское направления: под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 17 населенных пунктов, в частности, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Угледар. Вражеские авиаудары зафиксированы вблизи Веселого, Невельского и Марьинки.

Запорожское направление: пострадали районы населенных пунктов Времивка и Новополь Донецкой области и Малиновка, Гуляйполе, Зализнычное, Белогорье, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка и Степовое на Запорожье. Также враг нанес авиационные удары в районе Малой Токмачки.

Херсонское направление: от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и Херсон, а также районы более 20 населенных пунктов, включая Золотую Балку, Милово, Змиевку, Веселое, Николаевку, Тягинку, Токаревку, Никольское, Антоновку и Днепровское Херсонской области.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и сбила самолет Су-25 и БПЛА типа "Орлан"

Стало известно, что авиация Сил обороны в течение суток нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Также украинские защитники сбили самолет Су-25 и БПЛА типа "Орлан".

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 4 района сосредоточения живой силы.

  • 11 февраля стало известно, что пограничники в Бахмуте сбили третий за два дня российский самолет.
Крым
Мариуполь
военные силы Украины
Военные новости
потери окуппантов
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