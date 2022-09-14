Россия тихо признает потери, нанесенные экономике западными санкциями и войной в Украине, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg.

Оценка ущерба, включающая значительные удары по фондовому рынку, банковскому капиталу, а также $300 млрд валютных резервов, "замороженных" странами Запада, была включена в презентацию для совещания высокого уровня в Кремле.

По информации Bloomberg, в презентации также указаны убытки финансовой инфраструктуры, включая 80% попавших под санкции активов банковского сектора, отключение службы обмена финансовыми сообщениями SWIFT и потерю доступа к ключевому оборудованию и программному обеспечению. Авторы документа отчитываются о том, что инструменты, включая деривативы, хеджирование, еврооблигации и первичные публичные предложения, "практически пропали".

Читайте также: Абрамович, санкции и потери России

По оценкам Bloomberg в августе, вторжение в Украину вернуло российскую экономику на четыре года назад за квартал после нападения.

По состоянию на 11 июня мы писали, что российская экономика сократится на 15% в этом году и 3% в 2023 году из-за западных санкций и "оттока" кадров и компаний.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb