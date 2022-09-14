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Главная Экономика Россия тихо признает потери, нанесенные экономике западными санкциями и войной в Украине, - Bloomberg

Россия тихо признает потери, нанесенные экономике западными санкциями и войной в Украине, - Bloomberg

14 сентября, 2022 среда
21:34
Экономика

Согласно внутреннему документу министерства финансов РФ, финансовый сектор России понес соти миллиардов долларов прямого ущерба от санкций

Об этом сообщает Bloomberg.

Оценка ущерба, включающая значительные удары по фондовому рынку, банковскому капиталу, а также $300 млрд валютных резервов, "замороженных" странами Запада, была включена в презентацию для совещания высокого уровня в Кремле.

По информации Bloomberg, в презентации также указаны убытки финансовой инфраструктуры, включая 80% попавших под санкции активов банковского сектора, отключение службы обмена финансовыми сообщениями SWIFT и потерю доступа к ключевому оборудованию и программному обеспечению. Авторы документа отчитываются о том, что инструменты, включая деривативы, хеджирование, еврооблигации и первичные публичные предложения, "практически пропали".

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  • По оценкам Bloomberg в августе, вторжение в Украину вернуло российскую экономику на четыре года назад за квартал после нападения.
  • По состоянию на 11 июня мы писали, что российская экономика сократится на 15% в этом году и 3% в 2023 году из-за западных санкций и "оттока" кадров и компаний.

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