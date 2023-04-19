ВСУ продолжают героически держать оборону Бахмута

Город Бахмут противник пытается захватить уже около десяти месяцев. Защитники Бахмута уже стали героями этой войны, учитывая нагрузки, которые они выдерживают под российским нашествием. Российские войска активно используют авиацию и артиллерию, чтобы стереть все здания и сооружения, где можно держать оборону.

Солдат-гранатометчик 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк рассказал, что в зоне ответственности его бригады ситуация стабильная. Противнику не удается прорвать оборону украинских подразделений, а линия столкновения не меняется уже более трех месяцев. Сиротюк рассказал, что противник пытался перерезать трассу в Константиновку, а также дорогу в сторону Временного Яра. Он заметил, что бои продолжаются. Враг постоянно применяет артиллерию. Однако, по словам Сиротюка, украинские защитники не только крепко держат оборону, но и предпринимают контрнаступательные действия.



Боевые действия на Бахмутском направлении по состоянию на 19 апреля



Юрий Сиротюк сообщил, что с 18 апреля российские оккупанты сосредоточились на северном направлении Бахмута. В частности, атаковали украинские подразделения со стороны Хромового. На некоторых участках противнику удалось продвинуться. Однако впоследствии украинские защитники отвергли российские интервенты с захваченных позиций. Также Сиротюк добавил, что в самом городе продолжаются тяжелые бои . Он отметил, что наемники ЧВК Вагнера на флангах города очень ослаблены, и украинские защитники все чаще ведут бои с российскими десантниками.



Юрий Сиротюк также сравнил и отметил ключевое отличие российских десантников и вагнеровцев. По его словам, наемников ЧВК Вагнера продолжают бросать на украинские позиции. Их гонят на убийство. Создается впечатление, что именно вагнеровцами пытаются нащупать слабые места обороны ВСУ в Бахмуте. Российские десантники осторожнее пытаются атаковать украинские рубежи. Также появилась информация о опрокидывании тяжелых артиллерийских систем "Солнцепек" под Бахмут. Однако работу десантников армии РФ нельзя назвать профессиональной.

Украинской армии важно удержать контроль над господствующими высотами за Бахмутом

По оценкам Командующего сухопутными войсками Александра Сырского, российские оккупанты продолжают активно использовать артиллерию и авиацию в Бахмуте . По последним данным, враг пытается продвигаться с востока и пересечь железнодорожный путь, разделяющий город. Боевые действия ведутся в районе железнодорожного вокзала . Поступают сообщения, что российские подразделения захватили здание вокзала, затем его выбили. Поэтому ситуация очень динамична. На севере города также продолжаются тяжелые бои. Здесь враг пытается продвигаться в центр населенного пункта. Однако украинские подразделения держат оборону и продолжают контролировать часть города.



Карта высот вокруг города Бахмута

Оборона Бахмута становится более стабильной. Наши войска получают достаточное количество боеприпасов, что позволяет лучше поддерживать пехоту. Владимир Зеленский сказал: если будет существовать угроза оцепления города, то военное командование примет объективное решение. Дело в том, что за городом Бахмут находятся высоты, по которым идет подготовка очередной линии обороны. Именно поэтому удержать высотный кряж за Бахмутом крайне важно.

Контроль качества индивидуальных средств защиты украинского производства

Директор Харьковского завода индивидуальных средств защиты Юрий Федоров рассказал, что договоры, заключенные с Министерством обороны в этом году, имеют пункт о контроле качества. По его словам, такой пункт обусловлен рядом факторов. В частности, невозможность проведения лабораторных испытаний продукции. Сейчас в ускоренном режиме утверждаются все образцы, соответствующие всем эталонам и технической документации Министерства обороны. То есть, по его словам, можно констатировать факт, что качество украинских средств индивидуальной защиты значительно улучшилось.