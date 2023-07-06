Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что в обновленной базе данных Ukraine Support Tracker, которую ведет немецкий Кильский институт мировой экономики, сообщается, что помогающие Киеву стороны поставили 471 новый танк с начала войны, а 286 еще не поступили, даже несмотря на то, что количество новых обещаний замедлилась.

Учитывая подсчеты утраченной или захваченной техники, которые на основе открытых источников провела разведывательная группа Oryx, данные свидетельствуют о росте украинского танкового парка с начала вторжения, тогда как российский уменьшился вдвое.

Разрыв также сократился по поводу артиллерии и реактивных систем залпового огня, хотя и значительно меньше.

Данные о танках, в частности, совпадают с данными, предоставленными начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакиным.

"Россия потеряла почти половину боеспособности своей армии. В прошлом году она выпустила 10 млн артиллерийских снарядов, несмотря на то, что в лучшем случае может производить 1 млн снарядов в год. Она потеряла 2500 танков, однако в лучшем случае может производить 200 танков в год", – заявил Радакин комитету по обороне парламента.

Что известно о работе HIMARS в Украине

HIMARS (M142 High Mobility Artillery Rocket System) – это ракетная установка, размещенная на пятитонном грузовике, который может быстро запустить шесть управляемых ракет. Ракеты, поставленные в Украину, имеют дальность до 80 км, что более чем в два раза превышает дальность гаубиц, которые США ранее передавали Украине.

23 июня 2022 года первые американские реактивные системы залпового огня HIMARS прибыли в Украину. Они сыграли решающую роль в ходе подготовки и проведения успешных операций против русской армии.

По данным американской армии, к середине августа 2022 Украина уничтожила более 100 высокоценных российских целей с помощью HIMARS.

27 июня 2023 г. США объявили новый пакет помощи Украине $500 млн, куда, в частности, вошли боеприпасы для Patriot и HIMARS, а также бронетехника.

4 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила , что ВСУ не потеряли ни одной реактивной системы залпового огня HIMARS, передававшихся США.