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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Россия теряет мозги, таланты, деньги – ее ждет полная деградация, - Зеленский

Россия теряет мозги, таланты, деньги – ее ждет полная деградация, - Зеленский

13 мартa, 2022 воскресенье
01:07
война с Россией

Руководство РФ превращает свою страну в большую, изолированную от всего мира, зону, где будет царствовать бедность, где все будет определяться только насилием и откуда люди будут убегать.

Об этом в вечернем обращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает Эспрессо.TV .

"У кафиров нет никакой природной основы для нормальной жизни. Для того, чтобы люди могли испытывать счастье и мечтать. Они органически не способны делать жизнь нормальной. Везде, куда пришла Россия на чужую землю, мечты невозможны – только очень тяжелая борьба за выживание. В результате нападения на нашу страну руководство России превращает свою страну в аналог так называемых ДНР и ЛНР. государства.

Владимир Зеленский особо отметил то, кто сейчас едет из России, кто выводит свой бизнес:

"Это специалисты, которые могут справиться на глобальном рынке. Это айтишники, которые не хотят жить на территории, где свободы нет совсем. Это бизнесмены, которые чувствуют, что у них отберут все, когда просто захотят. Это артисты, которые знают, что творчество на территории, где человеческая жизнь ничего не стоит, тоже ничего не стоит... Россия теряет мозги, теряет таланты, теряет деньги... Но если это происходит с Россией, то что ждет так называемых ДНР и ЛНР, их аналоги ?Только полная деградация".

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Россия
Владимир Зеленский
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